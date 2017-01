Fundación ConValores crea conciencia a visitantes de La Gran Sabana

Escrito por Nota de prensa en 03 Enero 2017 .

Al arrancar el año en Venezuela, La Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima ubicados en el estado Bolívar reciben miles de turistas que visitan sus espacios en vehículos rústicos de tracción 4x4.

La Gran Sabana y Canaima son uno de los ecosistemas más frágiles del mundo, es por esto que ConValores implementa esta campaña 2.0 para recordar a los visitantes que debemos preservar intacto el parque nacional para el disfrute de las próximas generaciones informaba Diego Reina directivo de la fundacion.



Cifras oficiales de Mintur en temporadas anteriores, han contabilizado mas de 4 mil 350 vehículos que visitan el parque a inicios de año.



#GranSabana2017 #GranSabanaConValores

Invitamos a seguir y compartir esta etiqueta en las redes sociales, con ella se emitirán mensajes en todas las redes sociales de la fundación.



Todos pueden apoyar en las redes con mensajes de preservación de este frágil ecosistema.



Entre los sitios más visitados están: Salto Kawi (Kawí Merú), Salto Kamá (Kamá-Merú), Balneario Soroape (Río Yuruaní), La Quebrada de Jaspe (Kakó Parú), El Gran Salto Aponwao, (Chinak Merú)



En estos saltos las piedras son muy resbaladizas, debemos recomendar moverse con precaución y no dejar a los niños solos. Recalcar que no ensucie ni contamine el entorno, además de use productos biodegradables.



Siga y comparta nuestras redes sociales @ConValores en Instagram y Twitter. Fundación Convalores en Facebook