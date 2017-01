Venezuela reduce en 95 mil barriles diarios su producción petrolera

02 Enero 2017

El acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y productores externos de reducir 1.758.000 barriles diarios la producción, que entró en vigencia este 1º de enero, será clave para brindar estabilidad al mercado y fomentar la recuperación de los precios durante 2017.

Este acuerdo de seis meses, que será prorrogable por otros 180 días más, fue alcanzado en primera instancia por la Opep en una reunión ministerial realizada el 30 de noviembre en Viena, Austria, donde se acordó reducir el bombeo 1,2 millones de barriles diarios (MBD) para fijar un tope conjunto de producción de 32,5 millones de barriles.



Posterioremente, el 3 de diciembre 11 países no Opep ratificaron en Viena se comprometieron a sacar del mercado 558.000 barriles diarios. Con este aporte, el recorte petrolero global para el próximo año será de 1.758.000 millones de barriles diarios.



Tomando la cifra como referencia, en 100 días el mercado dejaría de recibir alrededor de 180 MBD, lo que conllevará a depurar y nivelar los inventarios y lograr un repunte en los precios, indicó en declaraciones recientes el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino.



Para el titular venezolano de cumplirse la cuota establecida y de respetarse el acuerdo, los precios del crudo podrían aumentar entre 10 y 15 dólares por barril.



Otros ministros de Petróleo como los de Argelia, Noureddine Boutarfa; e Irán, Bijan Zangeneh; también han mostrado su optimismo y prevén que con la entrada en vigencia del acuerdo la cotización del crudo superará los 60 dólares, un precio que ayudaría a reponer las inversiones y a garantizar la sustentabilidad de la industria energética.



Los primeros presagios de la escalada del crudo se evidenciaron este año, ya después de que la Opep llegó a un consenso y estableció el recorte, la cesta de este grupo ganó entre el 30 de noviembre y hasta la fecha un monto superior a los siete dólares, lo que representa un aumento de 14%.



De este modo, el crudo Opep superó los 50 dólares, un precio que no alcanzaba desde julio de 2015.



Pese al avance, la escalada de este indicador no representa ni la mitad de la cotización de hace 4 años, cuando alcanzó un pico de 116,46 dólares en marzo de 2012.



Cuotas por países



De los 1,7 MBD que sacarán los países petroleros a partir del 1º de enero, Arabia Saudí, el mayor productor de crudo del mundo, será la nación que sacará más crudo del mercado con 486.000 barriles diarios, seguido de Rusia, que dejará de bombear otros 300.000 toneles.



Irak deberá reducir su producción de 4,56 a 4,35 MBD; los Emiratos Árabes Unidos de 3,01 a 2,87 MBD; Kuwait pasará de 2,83 a 2,70 MBD; Angola de 1,59 a 1,52 MBD; Algeria de 1,09 a 1,04 MBD; Catar de 650.000 a 620.000 MBD , Ecuador de 550.000 a 530.000 MBD y Venezuela pasará de 2,07 a 1,98 MBD, lo que supone un recorte de 95.000 barriles.



Otras tres naciones del bloque no reducirán su bombeo de crudo, pero tampoco lo aumentarán mientras se mantenga el acuerdo.



Irán, que aún no terminar de recuperarse de la sanción impuesta por Occidente, mantendrá la extracción de crudo a un máximo de 3,7 millones bd, al igual que Libia, nación azotada por conflictos bélicos, tendrá una producción de 530.000 bd.



En tanto, Nigeria no subirá ni reducirá su cuota, pero mantendrá un tope de 1,63 MBD.



Los países No Opep que se comprometieron a rebajar su bombeo de crudo son: Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán, y Sudán del Sur.



Para velar por el fiel cumplimiento del acuerdo, se estableció un comité ministerial de moniterio integrado por los ministros de Venezuela, Kuwait, Argelia, Omán y Rusia, que tendrán la tarea de hacer reuniones mensuales en los que también se analizarán el avance de los recortes.



Venezuela reducirá 95 mil barriles diarios



A través de un comunicado, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció que junto a sus empresas filiales implementará una disminución en los volúmenes de los principales contratos de venta de crudo, todo ello de conformidad con los términos y condiciones existentes en sus contratos vigentes, a fin de cumplir con el acuerdo.



“Pdvsa, en cumplimiento de los compromisos alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela, reitera su compromiso de acatar las decisiones alcanzadas por ella y contribuir al beneficio estabilidad de la industria petrolera mundial”, señaló la estatal.



A lo largo del acuerdo, Pdvsa deberá reducir la producción 95.000 barriles diarios.



Venezuela, junto a Catar y Argelia, ha sido uno de los países promotores de este acuerdo petrolero, que llevó a la Opep a intensos debates previo a su refrendación, que devino en una consulta fallida en Doha el pasado mes de abril, cuando no se llegó al acuerdo de congelamiento.



Días antes de ser aprobado el acuerdo de la Opep, el secretario general del bloque, Mohammed Barkindo, se reunió en el país con el presidente Nicolás Maduro, a quien le reconoció el esfuerzo que ha hecho por promover un consenso petrolero.



Entre los esfuerzos destaca la realización de una gira en octubre por Irán, Arabia Saudí, Catar y Azerbaiyán para promover el consenso entre los productores de petróleo, como vía para alcanzar la estabilidad del mercado.