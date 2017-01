Jorge “Pichu” García: la estrella naciente de Venezuela

En los últimos años el golf amateur de Venezuela creció exponencialmente al ritmo de sorprendentes resultados en los distintos campeonatos organizados por la Federación Sudamericana de Golf. La aparición de buenos proyectos se dio casi en paralelo al éxito que Jhonattan Vegas tuvo en el PGA TOUR, gira en la que ya consiguió dos victorias.

Inspirado en el auge de su compatriota, Jorge García ya dejó una marca entre los aficionados de su país, pero necesita plasmarla con una victoria en el Latin America Amateur Championship (LAAC) que se jugará del 12 al 15 de enero de 2017 en el Club de Golf de Panamá. El venezolano actualmente se encuentra dentro del Top-50 en el World Amateur Golf Ranking™ (WAGR) y es el cuarto mejor latinoamericano.



García es uno de los jugadores con más talento en la región y sus resultados lo confirman: ganó el Sudamericano Juvenil (2013 y 2014), el Terra Cota Invitational (2015), el Toyota Junior World Cup (2013 y 2014), y el South Beach International Amateur (2015) y fue nombrado en dos ocasiones American Junior Golf Association First-Team Rolex Junior All-American. Además, fue campeón del Puerto Rico Junior Open Championship, que le otorgó un lugar para el Puerto Rico Open en 2013 (torneo del PGA TOUR). Allí logró superar el corte con rondas de 70-70-73-74 y finalizó en el puesto 75.



“Pichu”, como lo llaman sus amigos, nació el 3 de febrero de 1996 en Puerto La Cruz, en el estado de Anzoátegui. Comenzó a jugar a los 4 años siguiendo los pasos de su padre y hermano, fanáticos del golf. Los Chaguaramos Golf & Club fue el campo donde Jorge dio sus primeros golpes. Sin embargo, la cancha fue cerrada un par de años después y parecía que su vínculo con el deporte terminaba abruptamente. Pero su sueño de ser un gran golfista no iba a quedar allí: sus padres decidieron que siguiera camino en los Estados Unidos, donde se está formando como jugador y persona.



Su talento sorprendió a todos en la Universidad de La Florida, donde actualmente está cursando el 2do año (Sophomore) y ya es parte del equipo de los “Gators”, uno de los mejores de la NCAA. “Estoy muy feliz jugando allí. El año ha sido muy positivo desde agosto. Estamos haciendo un muy buen papel y ya hemos logrado terminar primeros y segundos. Mis compañeros saben del LAAC y están felices que los jugadores latinoamericanos tengan esa oportunidad”, señaló “Pichu”.



En la primera edición del LAAC (Pilar Golf, Argentina 2015) García tuvo una destacada actuación y terminó en el 10mo lugar. Sin embargo, al año siguiente deslumbró en Teeth of the Dog, República Dominicana, donde logró un 2do puesto detrás del campeón Paul Chaplet. “Pude jugar la etapa final de la clasificación para llegar al U.S. Open. Ha sido una experiencia muy valiosa, fue una oportunidad única y espero poder jugar esas etapas más seguido. Esto fue muy importante para mi futuro”, destacó el joven de 20 años. Al respecto, es para destacar los beneficios que otorga el Latin America Amateur Championship porque cada año el campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar a la edición 146 de The Open, que se jugará en Royal Birkdale, y al U.S. Open, que se realizará en Erin Hills. Por último, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.



“El LAAC es un gran torneo, una oportunidad muy linda para todos los jugadores de Latinoamérica. Tenía muchas dudas si de verdad se iba a lograr traer un campeonato tan importante para nuestra región, pero ha sido muy interesante participar y ver cómo los torneos han ido mejorando cada año. El LAAC ha cambiado el golf amateur de la región. Los jugadores están con más ganas e incluso planean los torneos de todo el año en base a eso y ha ayudado a muchos de nosotros a madurar”, afirmó Pichu, quien irá por la revancha en Panamá.



Por lo pronto, Jorge tiene el objetivo de ser protagonista en enero de 2017 en el Club de Golf de Panamá para la tercera edición del LAAC. “No conozco la cancha, espero poder hablar con profesionales de confianza para empezar a prepararme para el campo. Voy a entrenar de la misma manera que lo hice en los dos años anteriores, pero jugaré más golf en diciembre. Sé que tengo todo para ganar, pero se necesita un poco de suerte también y no la he tenido en las primeras dos ediciones. Si sigo dándome la chance de pelear el último día, tarde o temprano se va a dar la victoria”, manifestó García, que anhela levantar el trofeo que le permita cumplir el sueño de jugar el Masters en abril de 2017.